PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung unter Jugendlichen auf dem Blumengartenfest in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 21.06.2026, gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Blumengartenfest in Bexbach zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Hierdurch erlitten die Geschädigten mehrere Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 09:16

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 19.06.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des REWE-Markts in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Verursacher, vermutlich während des Ausparkens, mit einem geparkten Mercedes mit Pirmasenser Kreiskennung. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:01

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Bereich Ostring/Dürerstraße in Homburg-Erbach

    Homburg (ots) - Verkehrsunfallflucht im Bereich Ostring/Dürerstraße in Homburg-Erbach Am 17.06.2026 war ein silber-brauner Toyota Auris im Bereich des Ostrings am Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe zur Dürerstraße geparkt. In dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Front des geparkten Toyota und verursachte ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 21:32

    POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Homburg

    Homburg (ots) - Die am 16.06.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 17-jährigen aus Homburg wird hiermit eingestellt. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren