Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung unter Jugendlichen auf dem Blumengartenfest in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 21.06.2026, gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Blumengartenfest in Bexbach zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Hierdurch erlitten die Geschädigten mehrere Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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