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FW-Velbert: Feuerwehr Velbert übt Gefahrguteinsatz

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Velbert (ots)

Die Feuerwehr Velbert führte am Samstag, 20.06.2026, eine umfangreiche Gefahrgutübung durch, um die Einsatzabläufe bei einem Gefahrguteinsatz unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren.

Das Übungsszenario fand auf dem Gelände der Firma Cours auf der Straße Lieversfeld in Velbert-Mitte statt und basierte auf einer chemischen Reaktion in einem IBC-Behälter, die nach der unbeabsichtigten Vermischung zweier Flüssigkeiten entstanden war.

Durch die starke Wärmeentwicklung kam es zu einem Stoffaustritt, sodass Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet werden mussten. Im Verlauf der Übung versorgten die Einsatzkräfte mehrere kontaminierte Personen und retteten eine bewusstlose Person aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurde die Dekontamination der Betroffenen durchgeführt. Parallel dazu arbeiteten spezielle Gefahrguttrupps daran, die chemische Reaktion unter Kontrolle zu bringen und einen weiteren Stoffaustritt zu verhindern.

Während der Übung blieb der Grundschutz für die Bürgerinnen und Bürger in Velbert uneingeschränkt sichergestellt. So übernahmen ehrenamtliche Einsatzkräfte aus dem Einsatzbereich Velbert-Mitte den Grundschutz für das Stadtgebiet.

An der Übung nahmen 30 Personen aus allen Einsatzbereichen und der der hauptamtlichen Wache teil.

Regelmäßige Übungen dieser Art sind für die Feuerwehr Velbert von großer Bedeutung, um die Einsatzkräfte auf besondere Gefahrenlagen vorzubereiten, die Handlungssicherheit im Einsatz zu stärken und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten weiter zu optimieren.

Die Feuerwehr Velbert bedankt sich bei allen Beteiligten sowie bei der Firma Cours GmbH & Co.KG für die Unterstützung und die erfolgreiche Durchführung der Übung.

Zudem gilt ein besonderer Dank gilt der Firma Cours und deren Mitarbeitenden, die den Ablauf der Übung unterstützt haben und für ein realistisches Übungsszenario gesorgt haben.

Hinweis: Bei dem dargestellten Szenario handelte es sich ausschließlich um eine geplante Übung. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt.

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