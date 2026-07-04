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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen zwischen Homburg und Schwarzenbach

Polizei Homburg (ots)

Am 02.07.2026 kam es gegen 12:55 Uhr auf der B423 zwischen Homburg und Schwarzenbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Der Fahrer eines aus Schwarzenbach kommenden Pkw geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Alle Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zwei Personen mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B423 nur einspurig befahrbar und der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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