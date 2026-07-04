Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Adenauerstraße in 66399 Mandelbachtal-Ormesheim

Polizei Homburg (ots)

Am 27.06.2026 kam es in der Zeit von 21:30 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Adenauerstraße in Mandelbachtal-Ormesheim. Ein schwarzer Ford befährt die Adenauerstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Hausnummer 139 touchiert der Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrer des Fords verließ danach die Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell