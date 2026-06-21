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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Hauneck. In der Zeit von Montag (15.06.) 20 Uhr bis Dienstag (16.06.) 08 Uhr wurde der in der Straße "Zum Lüdgen" abgeparkte PKW Kia einer Hersfelderin an der Heckstoßstange durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Freitag (19.06.) gegen 13:35 Uhr befuhr eine 88-Jährige aus Kirchheim mit ihrem PKW Smart den Parkplatz eines Einzelhändlers in der Industriestraße. Im Rahmen des Einparkvorgangs kollidierte diese mit dem PKW VW einer 41-Jährigen aus Schwalmtal, welcher widerrum auf den PKW Nissan eines 51-Jährigen aus Kirchheim geschoben wurde. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Kraftradfahrer

Neuenstein. Am Samstag (20.06.) gegen 14:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Schrecksbach mit seinem Kraftrad Yamaha die K34 aus Richtung Raboldshausen kommend in Richtung Willingshain. Im Bereich einer Kurve kam der Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, durch den verständigten Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Hersfeld. Am Samstag (20.06.) gegen 18:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Bebra mit seinem PKW Opel die B27 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Hauneck. Ein 41-Jähriger aus Rodgau befuhr mit seinem PKW Skoda die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Autobahnauffahrt A4 und beabsichtigte hierbei die B27 zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es hierbei zur Kollision beider PKW, wobei ein Kind leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich unter 06621-932-0 oder unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verfolgungsfahrt / Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (21.06.) gegen 00:50 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung der Polizeistation Bad Hersfeld ein PKW in der Reichsstraße mit Fahrtrichtung Bahnhofstraße auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der PKW versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, bog nach rechts in die Bahnhofstraße und von dort nach links in die Wilhelm-Wever-Straße ab. Hierbei kam der PKW im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstücktor. Durch die Kollision wurde ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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