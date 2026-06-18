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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260618-2: Nach Diebstahl von Geldbörse Geld abgehoben

Pulheim (ots)

PIN und Karte nicht zusammen aufbewahren

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse mit Bankkarte samt PIN-Nummer in Pulheim am Mittwochmorgen (17. Juni) haben Unbekannte an einem Bankautomaten eine größere Summe Bargeld abgehoben.

Bitte bewahren Sie Ihre Bankkarten nicht zusammen mit den PIN-Nummern auf. Diebe können so umgehend mit den Karten per PIN bezahlen oder Geld abheben. Erschweren Sie Diebstähle, indem Sie Ihre Geldbörse am Körper oder Ihre Handtasche unmittelbar am Körper tragen. Befestigen Sie Taschen mit Wertgegenständen nicht an Rollatoren und legen Sie sie nicht in Einkaufswagen oder in Fahrradkörbe. Behalten Sie Ihre Wertgegenstände im Blick.

Laut ersten Informationen besuchte eine Pulheimerin zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr Geschäfte im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße und der Sinnersdorfer Straße. Beim Bezahlvorgang habe sie gegen 10.30 Uhr das Fehlen ihrer Geldbörse in der Tasche an ihrem Rollator bemerkt. Später stellte sie fest, dass bereits kurz nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben worden war. Eine Angehörige erstattete später eine Anzeige bei der Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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