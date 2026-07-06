Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzungsdelikt in der Talpassage in Homburg

Homburg (ots)

Am 04.07.2026, gegen 05:30 Uhr, kam es in der Talpassage des Saarpfalz-Centers in der Talstraße in Homburg zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde die Geschädigte durch drei unbekannte männliche Täter angegriffen. Die Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter werden allesamt als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, europäischen Erscheinungsbild, beschrieben. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell