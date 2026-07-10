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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz DM-Markt, Berliner Straße

Homburg OT Erbach (ots)

Am 09.07.2026 kam es in der Zeit von 10:40 bis 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Berliner Straße 122 in 66424 Homburg. Ein grüner Citroen mit Homburger Kreiskennzeichen parkte auf dem Parkplatz des DM-Marktes. Bei dem Versuch ein- oder auszuparken kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem o.g. PKW. Im Anschluss verließ der Verursacher die Örtlichkeit ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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