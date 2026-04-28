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POL-PDNW: Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

POL-PDNW: Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen
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Grünstadt (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.04.26, bis Montag, 27.04.26, brachten Unbekannte an Fenstern und Fensterrahmen der ehemaligen Gesangbuchfabrik in der Sausenheimer Straße Farbschmierereien an.

Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich um die ehemalige Gesangbuchfabrik gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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