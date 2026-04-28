Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen
Grünstadt (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.04.26, bis Montag, 27.04.26, brachten Unbekannte an Fenstern und Fensterrahmen der ehemaligen Gesangbuchfabrik in der Sausenheimer Straße Farbschmierereien an.
Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich um die ehemalige Gesangbuchfabrik gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.
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