Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 10.07.2026 ereignete sich gegen ca. 10:45 Uhr in der Dürerstraße in Homburg-Erbach vor dem Anwesen 116 ein Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand stehenden Toyota, welcher hierdurch beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Un-fallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen

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