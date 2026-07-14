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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht zwischen Homburg und Käshofen

Homburg (ots)

Am 11.07.2026, zwischen 13:30 Uhr und 17:45 Uhr ereignete sich auf der L120 zwischen Homburg und Käshofen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Käshofen, parkenden VW Corrado. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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