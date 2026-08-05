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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unbekannter entblößt sich an Bushaltestelle

Bischofsheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat sich am Dienstagmorgen (4.8.) entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Gegen 7.30 Uhr fiel einer 20 Jahre alten Frau, die sich an einer Bushaltestelle in der Ringstraße aufhielt, ein Mann in einem angrenzenden Gebüsch auf. Dieser soll oberkörperfrei gewesen sein und die Hose heruntergelassen haben. Zudem habe er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Unbekannte etwa 30 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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