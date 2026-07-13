Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pfungstadt (ots)

Am Montag (13.07.2026) ereignete sich gegen 12:00 Uhr in Pfungstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Junge gemeinsam mit seiner Mutter zu Fuß die Kreuzung Eberstädter Straße / Büchnerweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, wodurch das Kind stürzte. Nach einem kurzen Gespräch mit der Mutter des Jungen setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Später stellte sich heraus, dass sich der Fünfjährige bei der Kollision Verletzungen zugezogen hatte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten Radfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

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