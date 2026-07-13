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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Einbruch in Bürogebäude/Kriminelle flüchten ohne Beute

Fürth (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (10.07.) und Montagmorgen (13.07.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude einer Behinderteneinrichtung in der Erbacher Straße ein. Die Täter durchwühlten einen Schrank, entwendeten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Kriminellen hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen allerdings einen Schaden von rund 1500 Euro.

Zeugen die dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit dem Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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