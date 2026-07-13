Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalismus in Grünanlage

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Rudolf-Müller-Anlage kam es am späten Samstagabend (11.7.), gegen 23.50 Uhr, zu einem Fall von Vandalismus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter Spielgeräte, welche derzeit im Bereich der Grünanlage aufgebaut sind. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Personen in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Darmstädter Kriminalkommissariat 20 ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise von Zeugen.

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