LPI-SHL: Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Bad Salzungen / Unterbreizbach (ots) - Am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte in Bad Salzungen einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und Zulassung war ein 39-Jähriger am Samstag in Unterbreizbach mit einem Traktor unterwegs. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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