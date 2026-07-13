Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kollision zwischen Straßenbahn und Kehrmaschine

Ein Leichtverletzter und mehrere Zehntausend Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Am Montagvormittag (13.7.) kam es gegen 7.10 Uhr in der Heidelberger Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer Kehrmaschine.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte die Straßenbahn aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich mit einer vorausfahrenden Kehrmaschine. Infolge des Zusammenstoßes prallte die Kehrmaschine zudem gegen eine Hauswand.

Der 50-jährige Fahrer der Kehrmaschine wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zur Bergung der Kehrmaschine musste für etwa 30 Minuten der Strom der Oberleitung abgeschaltet werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 in Verbindung zu setzen.

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