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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach (ots)

In der Zeit von Freitag, den 05.06., 18:00 Uhr bis Montag, den 08.06., 09:00 Uhr ereignete sich in Mörlenbach, B38/Groß-Breitenbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Zotzenbach und kam in Höhe der Kreuzung B38/Groß-Breitenbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte dieser ca. 25qm eines bestellten Feldes und vier Bauzaunelemente. Es entstand ein Sachschaden von ca. 285 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Tatort konnten Fahrzeugteile welche auf ein Fahrzeug der Marken Fiat, Alfa Romeo oder Mini hindeutet festgestellt werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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