Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

keine Personen verletzt

Erbach (ots)

Am Dienstag (09.06.) gegen 19:43 Uhr bekam die Rettungsleitstelle Odenwald einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Zentlinde gemeldet. In der Dachgeschosswohnung war ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Erbach und Michelstadt konnten durch schnelles Einschreiten ein Übergreifen auf die weiteren Wohnungen verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Dachgeschosswohnung war wegen Renovierungsarbeiten unbewohnt ist nach dem Brand zunächst nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Anwohner konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Erbach betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Berichterstatter: Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell