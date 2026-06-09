Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Streitigkeiten eskalieren

Drei Männer verletzt

Lorsch (ots)

Am Dienstagnachmittag (9.6.) kam es gegen 15.30 Uhr in der Römerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, in deren Verlauf ein 32-jähriger nicht unerheblich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen an den Streitigkeiten noch ein 64-jähriger sowie ein 29-jähriger Mann beteiligt gewesen sein. Der 32-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers verletzt.

Die drei Beteiligten wurden im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

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