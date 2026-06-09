Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Ermittlungen nach Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Nach einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb am 8. Juni (wir haben berichtet) in der Obergasse hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bereits am Dienstagvormittag (9.6.) eine erste Begutachtung am Brandort durchgeführt.

Bei dem Feuer, dass am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr ausgebrochen war, ist nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Hofbesitzer atmete bei der Rettung seiner Tiere Rauchgas ein und musste im Anschluss medizinisch versorgt werden. Ebenfalls erlitten zwei Feuerwehrleute im Rahmen der Löscharbeiten leichte Verletzungen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Scheune, in der sich über 20 Rinder befanden. Diese konnten durch die Feuerwehr sowie den 63-jährigen Besitzer des Betriebs ins Freie gebracht werden.

In der Folge griff der Brand auch auf eine Wohnung eines Nachbargebäudes über. Letztlich waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. In diesem Zusammenhang war der Bereich um den Brandort abgesperrt.

Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt, die Ermittlerinnen und Ermittler können eine Brandstiftung zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht ausschließen.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die unmittelbar vor dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6290472

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell