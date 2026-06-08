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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: ++AKTUELL++ Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Aktuell befinden sich ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Obergasse in Königsstädten. Dort steht seit 17.30 Uhr eine Scheune in Vollbrand, das Feuer hat mittlerweile auf eine Wohnung in einem Nachbargebäude übergegriffen. Durch die Einsatzkräfte konnten mehrere Tiere aus der brennenden Scheune in Sicherheit gebracht werden, Anwohner wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Über die Brandursache und den zu erwartenden Sachschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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