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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Brand in Keller schnell gelöscht

Rüsselsheim (ots)

In der Friedhofstraße konnte ein Kellerbrand am Montagnachmittag (8.6.) schnell gelöscht werden.

Das Feuer war gegen 13.30 Uhr in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Bewohner und zwei Techniker, die sich zur Zeit der Brandentstehung in dem Wohnhaus befanden, konnten dieses unverletzt und ohne fremde Hilfe verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Nach ersten Feststellungen könnte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen. Die Höhe des entstanden Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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