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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (28.05) um 18:05 Uhr musste eine 59-Jährige Fahrradfahrerin an der Einmündung Zwingenberger Straße / Friedrich-Ebert-Straße einem kreuzenden weißen VW Golf ausweichen, sodass die Fahrradfahrerin zu Fall kam. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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