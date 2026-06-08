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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Außenfassade eines Einfamilienhauses beschmiert
Wer hat etwas gesehen?

Nieder-Ramstadt (ots)

Mindestens fünf bislang unbekannte Täter beschmierten am Freitagmorgen (5.6.), zwischen 3 und 3.45 Uhr, eine Außenfassade eines Einfamilienhauses in der Odenwaldstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten die Vandalen mit Farbe mehrere Schriftzüge an die Wand und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Die Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und schlanker Statur sein. Alle sollen dunkel gekleidet gewesen sein, einer von ihnen trug weiße Sportschuhe. Zudem trug einer der Kriminellen eine auffällige Stirnlampe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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