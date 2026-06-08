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Groß-Gerau: Trickdiebe erbeuten Schmuck und EC-Karte

Polizei warnt und gibt Tipps

Rüsselsheim / Gernsheim / Groß-Gerau (ots)

Nachdem es in den vergangenen Tagen zu mehreren Trickdiebstählen gekommen ist, hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Am Freitagmorgen (5.6.) wurde gegen 10 Uhr eine 76 Jahre alte Seniorin an einem Bankautomaten in einer Bankfiliale in Rüsselsheim von einem Unbekannten angesprochen, der sie auf einen am Boden liegenden Geldschein aufmerksam machte. Die Ablenkung nutzte der Kriminelle, um die Bankkarte der Frau zu entwenden. Im Anschluss kam es zu einer Abbuchung mit der Karte der Seniorin von mehreren tausend Euro.

Ebenfalls am Freitag (5.6.) wurde eine Gernsheimer Seniorin um ihr Hab und Gut gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelten gegen 12 Uhr ein Mann und eine Frau bei der Seniorin in der Bleichstraße und gaben an, Geld für einen Zirkus zu sammeln. Nachdem die ältere Dame eine Spende übergab, baten die angeblichen Spendensammler darum, in der Wohnung auf Toilette gehen zu dürfen. Dort schafften es die Kriminellen in einem unbeobachteten Moment Schmuck zu entwenden. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der männliche Tatverdächtige soll ein langes weißes Shirt sowie eine beigefarbene Basecap getragen haben. Seine Komplizin war bekleidet mit braunem Oberteil und beigefarbener Strickjacke.

Am Samstagabend (6.6.) kam es im Groß-Gerauer Stadtteil Wallerstädten ebenfalls zu einem Trickdiebstahl. Gegen 20 Uhr wurde ein 73-Jähriger Mann in der Straße "An der Pforte" vor dem Wohnhaus von einem bislang noch unbekannten Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzte vermutlich ein zweiter Täter die Ablenkung, um in das Wohnhaus zu gelangen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Der Tatverdächtige, welcher mit dem Bewohner sprach, soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein sowie einen dunklen Vollbart haben. Zudem soll er einen dunklen Pullover und eine braune Hose getragen haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo Rüsselsheim sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät:

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken.

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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