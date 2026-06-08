Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kriminelle erbeuten mit Schockanruf Bargeld

Polizei sensibilisiert und gibt Hinweise

Bensheim (ots)

Kriminelle gaben sich am Freitagabend (5.6.), in der Zeit zwischen 20.00 und 20.30 Uhr, am Telefon als Polizeibeamte aus, um einen Senior aus der Straße "Am Ziegelfalltor" um sein Bargeld zu bringen.

Unter dem Vorwand, Ehefrau und Sohn seien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, forderten sie eine Kaution für die Freilassung des Sohnes. Als ein Abholer kam, übergab der Senior Bargeld an den bislang unbekannten Täter.

Der Abholer soll etwa 18 Jahre alt und schlanker Statur sein. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Hoodie mit über den Kopf gezogener Kapuze getragen haben.

Zeugen, denen am Freitag etwas in diesem Bereich verdächtig vorkam oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo in Darmstadt (ZE 40), unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Zu solchen "Schockanrufen", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher und verlangt keine Kaution. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

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