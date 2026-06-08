Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Darmstadt (ots)

Am Montag (08.) ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Berliner Allee in Darmstadt. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Darmstadt befuhr die Berliner Allee vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Heidelberger Straße. Eine 28-jähriger Autofahrer aus Darmstadt befuhr die Berliner Allee in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Autofahrer auf Höhe der Unfallstelle nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der Motorradfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit dem 2. Polizeirevier (06151 969 41210) in Verbindung zu setzen.

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