POL-DA: Heubach: Kletterer bei Sturz verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz
Groß-Umstadt (ots)
Am Sonntagnachmittag (7.6.) kam es gegen 15 Uhr in einem Steinbruch in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Sturz eines Kletterers. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er zwischen zwei Passagen die Sicherungskarabiner wechseln, rutschte hierbei ab und stürzte zu Boden.
Aktuellen Ermittlungen zufolge geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Der Kletterer erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.
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