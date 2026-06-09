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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heubach: Kletterer bei Sturz verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Groß-Umstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (7.6.) kam es gegen 15 Uhr in einem Steinbruch in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Sturz eines Kletterers. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er zwischen zwei Passagen die Sicherungskarabiner wechseln, rutschte hierbei ab und stürzte zu Boden.

Aktuellen Ermittlungen zufolge geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Der Kletterer erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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