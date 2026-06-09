Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: 60-Jährige mittels "Kettentrick" bestohlen

Polizei ermittelt und warnt

Darmstadt (ots)

Eine 60-jährige Frau wurde am Montagmorgen (8.6.) durch einen Trickdiebstahl um ihr Hab und Gut gebracht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9.30 und 10 Uhr in der Jägertorstraße. Die 60-Jährige war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau in ein Gespräch verwickelt, die zuvor mit einem Auto neben ihr anhielten. Unter dem Vorwand ihr Schmuck schenken zu wollen, entwendeten die Kriminellen der Seniorin eine Halskette sowie ihre Ohrringe. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Auto vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

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