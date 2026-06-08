POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Mainzer Straße
Heppenheim (ots)
In der Zeit von Freitag (05.06.), 22:00 Uhr bis Montag (08.06.) war auf dem Parkstreifen in der Mainzer Straße, in Heppenheim, ein weißer Hyundai i10, abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw, vermutlich durch einen Verkehrsunfall, am Heck beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252-7060, in Verbindung zu setzen.
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