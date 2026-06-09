Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Orangener Seat Ibiza (DÜW-SD 284) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntagmittag (24.5.), 12 Uhr, und Samstagmittag (6.6.), 12 Uhr, haben Kriminelle einen orangenen Seat Ibiza entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DÜW-SD 284 war in der Arheilger Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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