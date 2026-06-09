Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Vorfall in S 8

Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Gaggenau/Gernsbach/Forbach (ots)

Am 7. Juni soll es in der S 8 von Gaggenau (Abfahrt 17:51 Uhr) in Richtung Freudenstadt durch eine bislang unbekannte männliche Person zu einer Beleidigung mit rassistischem Hintergrund gekommen sein. Ein unbeteiligter Fahrgast sprach den bislang Unbekannten darauf an und wurde von diesem bedroht. Als der Fahrgast gegen 18:15 Uhr im Bahnhof Forbach die S 8 verließ, soll der bislang Unbekannte versucht haben den 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen zu treten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der möglichen Beleidigung mit rassistischem Hintergrund sowie zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Weiter sucht die Bundespolizei die Person, die durch den bislang Unbekannten beleidigt wurde und beim Halt im Bahnhof Gernsbach die S 8 verlassen hatte. Auch diese Person wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg in Verbindung zu setzen.

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