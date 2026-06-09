Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jährigem

Bezüge nach Frankfurt und Offenbach

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Darmstadt (ots)

Seit Sonntagabend (7.6.), wird Nikolay Stefanov Mitev vermisst. Herr Mitev lebt in der Wohneinrichtung NRD Darmstadt in der Einsteinstraße. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Herr Mitev ist eingeschränkt, kann sich nur langsam fortbewegen und ist kaum in der Lage, sich verständlich zu machen. Er ist dringend auf seine Medikamente angewiesen. In früheren Vermisstenfällen wurde Herr Mitev im Bereich Frankfurt und Offenbach aufgegriffen. Herr Mitev ist ungefähr 1,60 Meter groß, schlank und von schmaler Statur. Er hat eine Glatze und eine südeuropäische Erscheinung mit dunklem Hautteint. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens ist seine Bekleidung unbekannt.

Wer Nikolay Stefanov Mitev gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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