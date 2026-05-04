POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (03.05.2026) gegen 12.30 Uhr kam es an einer Straßenbahnhaltestelle im Alten Heuweg zu einer Körperverletzung. Ein 23-jähriger Mann wurde ohne gültigen Fahrschein in einer Straßenbahn kontrolliert. Er reagierte aggressiv und griff die beiden Kontrolleure körperlich an. Die beiden Kontrolleure wurden leicht verletzt. Die Polizei brachte den 23-Jährigen zur Dienststelle. Auch ...

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