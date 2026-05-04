Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 03.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde vor einem Café in der Steingasse ein Sonnenschirm angezündet. Durch die Flammen wurden auch Tische und Stühle beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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