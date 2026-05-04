Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz am Nordfriedhof auf. Eine 49-jährige Frau stellte fest, dass die Beifahrerscheibe ihres weißen Opel Astra eingeschlagen wurde. Die Täter entwendeten daraus eine Handtasche samt Inhalt, darunter Bargeld und persönliche Dokumente. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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