Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 66-Jähriger wieder da

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kelsterbach (ots)

Der seit Montag, 8. Juni 2026, vermisste 66-Jährige (wir haben berichtet) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des 66-Jährigen zu löschen.

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