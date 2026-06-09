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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 66-Jähriger wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kelsterbach (ots)

Der seit Montag, 8. Juni 2026, vermisste 66-Jährige (wir haben berichtet) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des 66-Jährigen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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