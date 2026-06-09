POL-DA: Kelsterbach: 66-Jähriger wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Kelsterbach (ots)
Der seit Montag, 8. Juni 2026, vermisste 66-Jährige (wir haben berichtet) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des 66-Jährigen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
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