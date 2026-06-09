Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 42-Jähriger abgelenkt und bestohlen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag (8.6.) auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Darmstädter Landstraße von bislang unbekannten Tätern bestohlen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lenkte ein Täter den Mann gegen 14.20 Uhr ab, indem er auf das Auto einschlug, als dieser losfahren wollte. Zudem stach er mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen ein.

Der 42-Jährige verfolgte anschließend den flüchtenden Mann, was ein weiterer Täter nutzte, eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug und eine Mappe mit Bargeld entwendete. Im Anschluss flüchtete dieser samt eines weiteren Komplizen mit der Beute in Richtung Beethovenstraße.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Darüber hinaus trug er ein weißes Hemd sowie eine schwarze Hose.

Ein Weiterer wird als etwa 40 bis 45 Jahre, 1,75 bis 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er war bekleidet blauem T-Shirt, schwarzer Hose und dunkler Kappe.

Der dritte Tatverdächtige soll etwa 50 bis 60 Jahre, 1,65 bis 1,70 Meter groß sein sowie graue Haare und eine schmale Statur haben. Zudem war er dunkel gekleidet und trug eine Baskenmütze.

Die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

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