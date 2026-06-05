PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fast 6.800 Euro statt Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: Fast 6.800 Euro statt Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat innerhalb weniger Tage am Flughafen Köln/Bonn zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgestellt. Durch die Zahlung offener Geldstrafen und Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 6.795 Euro konnten beide Personen eine drohende Haftstrafe abwenden.

Am 1. Juni 2026 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise eines Fluges aus Bosnien und Herzegowina einen 35-jährigen bosnischen Staatsangehörigen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden den Mann wegen Geldwäsche zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen vor.

Der 35-Jährige beglich die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.900 Euro sowie Verfahrenskosten von 95 Euro und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Nur wenige Tage später, am 4. Juni 2026, ging den Bundespolizisten erneut ein Gesuchter ins Netz. Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges in die Türkei überprüften die Beamten einen 46-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro konnte der Haftbefehl aufgehoben und die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen abgewendet werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 08:31

    BPOL NRW: 33-Jähriger greift Bundespolizisten in Köln an

    Köln (ots) - Am vergangenen Mittwoch (03. Juni) kontrollierten Bundespolizisten einen 33-jährigen Algerier im Kölner Hauptbahnhof. Dieser wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte zwei Beamte so schwer, dass diese ihren Dienst abbrechen und sich in ein nahegelegenes Krankenhaus begeben mussten. Gegen 9:30 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte den Mann, wie dieser einer weiblichen Bahnreisenden ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:09

    BPOL NRW: 23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 40 unterwegs

    Kleve - Kempen - Straelen (ots) - Am Dienstagnachmittag, 2. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 23-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in Lübeck zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei legte der Reisende seine gültige bulgarische Identitätskarte und ein Foto ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 08:01

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Flughafen Düsseldorf zwei Reisende

    Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen (02.06.2026) wurde durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Rumäne festgestellt, der sich zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 29-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hatte im März dieses Jahres einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren