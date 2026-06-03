Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 40 unterwegs

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 2. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 23-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in Lübeck zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei legte der Reisende seine gültige bulgarische Identitätskarte und ein Foto eines ukrainischen Führerscheines auf seinem Smartphone vor. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg ihn zur Aufenthaltsermittlung wegen Urkundenfälschung sucht. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Lichtbildes auf dem Führerschein stellten die Beamten fest, dass das Prüfobjekt in seiner Gestaltung vom Referenzmaterial abweicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Bundespolizeirevier Kempen durfte der Bulgare seine Reise fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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