Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle im Raum Kleve

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 57, Anschlussstelle Kleve, einen 42-jährigen Deutschen in seinem Fahrzeug nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden. Der Mann legte hierbei seinen deutschen Bundespersonalausweis sowie Führerschein vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Offen war eine Geldstrafe von insgesamt 1773,17 Euro. Alternativ hätte ihm 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe gedroht. Der Mann wurde festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht, wo er den offenen Betrag begleichen konnte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen.

Ebenfalls am Montag stellte die Bundespolizei auf der Bundesstraße 9 bei Wyler einen 45-jährigen Polen fest. Der Mann war als Fahrgast in einem Linienbus aus den Niederlanden eingereist. Gegen den Reisenden bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Der Verurteilte musste noch einen offenen Geldbetrag in Höhe von 988 Euro bezahlen. Alternativ hätten ihm 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe gedroht. Der Pole konnte den offenen Geldbetrag jedoch nicht bezahlen und wurde daraufhin nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

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