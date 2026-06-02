Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Gemeinsame Lage - gemeinsamer Einsatz" -Trio gegen Kriminalität-

Dortmund (ots)

Bereits am 20.05.2026 führten die Polizei Dortmund, das Ordnungsamt der Stadt Dortmund und die Bundespolizei Dortmund mit starken Kräften gemeinsame Präsenzstreifen und Schwerpunktkontrollen im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofs und der umliegenden Innenstadtbereiche durch. Ziel ist die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität sowie der unerlaubten Migration in den kriminalitätsgeprägten Phänomenbereichen rund um den Hauptbahnhof und in der Dortmunder Innenstadt. Um die Kompetenzen und Ressourcen der einzelnen Netzwerkpartner zu bündeln, wurde der Einsatz behördenübergreifend mit Kräften der Bundespolizei, des kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei Dortmund durchgeführt. Dabei kam es zu zahlreichen Feststellungen. Neben Fahndungstreffern wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen u. a. wegen unerlaubten Aufenthalts, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das BtmG, das KrWG (Müllentsorgung) sowie das NiSchG gefertigt. Darüber hinaus wurden diverse Pfeffersprays (Tierabwehrsprays) sichergestellt.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz sollte die enge Zusammenarbeit zwischen den Partnerbehörden sichtbarer gemacht und das Sicherheitsempfinden der Bürger und Bahnnutzer gestärkt werden. Die jeweiligen Hintergründe und Erfahrungswerte der Einsatzkräfte aus Bund, Land und Kommune konnten dabei zielgerichtet und gewinnbringend eingesetzt werden. Dieser behördenübergreifende Einsatz wurde bereits im Sommer 2025 in dieser Form sehr erfolgreich durchgeführt. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren durchweg positiv. Die Einsätze sollen nun verstetigt und regelmäßig durchgeführt werden.

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