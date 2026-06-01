Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei identifiziert mehrere Tatverdächtige nach Landfriedensbrüchen

Essen, Osnabrück (ots)

Am 21. Februar 2026 fand in Osnabrück das Fußballspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen statt. Während der Abreisephase kam es im Hauptbahnhof Osnabrück zu schweren Landfriedensbrüchen, Körperverletzungsdelikten sowie tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Dabei wurden auch Polizeibeamte verletzt. Aufgrund der begangenen Straftaten stellte die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen die Identität von mehr als 180 Fußballfans fest. Hierzu berichtete die Bundespolizei bereits:

Landfriedensbruch und tätliche Angriffe: Die Bundespolizei hat die Identitäten von über 180 Fußballfans festgestellt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6221240

Die durchgeführten Identitätsfeststellungen führten dazu, dass die Bundespolizei inzwischen mehr als 15 Tatverdächtige in den eingeleiteten Ermittlungsverfahren identifizieren konnte. Hierfür werteten die Ermittler zahlreiche Videoaufzeichnungen aus und verglichen mehrere hundert Lichtbilder. Die aufwendigen Ermittlungen führten nun zur Identifizierung weiterer Beschuldigter. Gegen die ermittelten Tatverdächtigen werden die strafrechtlichen Ermittlungen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Ausschreitungen fortgeführt.

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