Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Gleisbereich unterwegs - Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichem Fehlverhalten

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (31. Mai) hat die Bundespolizei einen 39-jährigen Mann aus dem Gleisbereich zwischen den Haltepunkten Köln-Mülheim und Köln-Holweide gerettet. Der Mann reagierte nur verzögert auf Ansprache und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zeugen hatten die Bundespolizei alarmiert, nachdem sie eine Person im Gleisbereich beobachtet hatten. Die Einsatzkräfte lokalisierten den Mann rund 200 Meter hinter dem Haltepunkt Köln-Mülheim und führten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Während der polizeilichen Maßnahmen gab der 39-Jährige an, verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die ihn anschließend in eine psychiatrische Einrichtung brachten. Der Einsatz hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Insgesamt kam es bei 64 Zügen zu einer Gesamtverspätung von 1.457 Minuten. Zudem musste ein Zug umgeleitet werden und ein weiterer fiel teilweise aus.

Die Bundespolizei nutzt diesen Vorfall erneut, um eindringlich vor den Gefahren im Gleisbereich zu warnen. Gleisanlagen sind keine Aufenthalts- oder Gehwege. Züge nähern sich häufig nahezu lautlos, können Hindernissen nicht ausweichen und haben selbst bei einer Schnellbremsung einen langen Bremsweg. Darüber hinaus verkehren Züge auch außerhalb des ausgehängten Fahrplans und können Gleise aus beiden Richtungen befahren.

Die Bundespolizei appelliert daher: Betreten Sie niemals unbefugt den Gleisbereich! Bereits wenige Sekunden der Unachtsamkeit können lebensgefährliche Folgen haben.

Weitere Informationen zu den Gefahren im Bahnbereich finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei.

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