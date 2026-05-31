PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer nach Körperverletzungsdelikt sicher

Dortmund (ots)

Ein 55-jähriger Deutscher soll am Freitagabend (30. Mai) eine 17-jährige Deutsche im Bereich des Bahnhofs angegriffen haben. Während der Auseinandersetzung fielen dem Mann zwei Küchenmesser aus seiner Kleidung. Die Bundespolizei stellte die Messer sicher und leitete Ermittlungen ein. Gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Deutschen und einer 17-jährigen Deutschen am Dortmunder Hauptbahnhof informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der wohnungslose Mann die Jugendliche am Oberarm festgehalten haben. Als sich die aus Mülheim an der Ruhr kommende gegen das Festhalten zur Wehr setzte, soll der Tatverdächtige einen Tritt abgewehrt, das Bein der Geschädigten festgehalten und ihr zeitgleich ins Gesicht geschlagen haben. Während der Auseinandersetzung fielen dem 55-Jährigen zwei Küchenmesser aus den Taschen seiner Kleidung. Die eingesetzten Bundespolizisten stellten die Messer sicher. Beide Beteiligten wurden zur Dienststelle gebracht und dort belehrt. Zu den Tatvorwürfen machte der Beschuldigte keine Angaben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beteiligten entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 13:45

    BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Teleskopschlagstock - Mann zeigt sich uneinsichtig

    Essen (ots) - Ein Bürgerhinweis führte am Donnerstagabend (29. Mai) zur Kontrolle eines 50-jährigen Deutschen am Essener Hauptbahnhof. Die Bundespolizei stellte einen Teleskopschlagstock sicher. Im weiteren Verlauf fiel der Mann durch aggressives und uneinsichtiges Verhalten auf. Gegen 21:35 Uhr erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen den Hinweis eines ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 13:44

    BPOL NRW: Bundespolizei setzt Allgemeinverfügung an Bahnhöfen im Ruhrgebiet durch

    Bochum, Dortmund, Essen (ots) - Mit verstärkten Einsatzkräften führte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende einen Schwerpunkteinsatz in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Bochum und Essen durch. Dabei stellten die Beamten unter anderem neun Messer, fünf Tierabwehrsprays, zwei Schlagstöcke sowie eine Softairwaffe sicher. Am vergangenen Wochenende führte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren