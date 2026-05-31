Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer nach Körperverletzungsdelikt sicher

Dortmund (ots)

Ein 55-jähriger Deutscher soll am Freitagabend (30. Mai) eine 17-jährige Deutsche im Bereich des Bahnhofs angegriffen haben. Während der Auseinandersetzung fielen dem Mann zwei Küchenmesser aus seiner Kleidung. Die Bundespolizei stellte die Messer sicher und leitete Ermittlungen ein. Gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Deutschen und einer 17-jährigen Deutschen am Dortmunder Hauptbahnhof informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der wohnungslose Mann die Jugendliche am Oberarm festgehalten haben. Als sich die aus Mülheim an der Ruhr kommende gegen das Festhalten zur Wehr setzte, soll der Tatverdächtige einen Tritt abgewehrt, das Bein der Geschädigten festgehalten und ihr zeitgleich ins Gesicht geschlagen haben. Während der Auseinandersetzung fielen dem 55-Jährigen zwei Küchenmesser aus den Taschen seiner Kleidung. Die eingesetzten Bundespolizisten stellten die Messer sicher. Beide Beteiligten wurden zur Dienststelle gebracht und dort belehrt. Zu den Tatvorwürfen machte der Beschuldigte keine Angaben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beteiligten entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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