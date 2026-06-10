POL-DA: Mühltal - Vermisste 27-jährige wohlbehalten angetroffen
Mühltal (ots)
Die Suche nach der 27-jährigen Person aus Mühltal, die seit dem 09.06.2026 öffentlich gesucht wurde, kann eingestellt werden. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.
Hinweise an die Medien:
Es wird darum gebeten, das zur Fahndung veröffentlichte Foto und die personenbezogenen Daten der 27-jährigen zu löschen.
Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)
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