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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfall mit verletztem Motorradfahrer gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Ein leichtverletzter Motorradfahrer und mindestens 12.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (09.06.) auf der L3120 in der Gemarkung Wald-Michelbach. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Weinheim stürzte gegen 18.45 Uhr zwischen Wald-Michelbach und der "Kreidacher Höhe" in einer Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Als Unfallursache wird eine Fahrbahnverschmutzung durch zuvor auslaufende Betriebsmittel eines derzeit unbekannten Kraftfahrzeuges angenommen. Diesbezüglich bittet die Polizeistation Wald-Michelbach um Hinweise unter der 06207 / 9405-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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