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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260727-1-pdnms Ersthelfer retten Leben in Elsdorf-Westermühlen

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 24.07.2026 gegen 16.50 Uhr kam es zu einem medizinischen Notfall auf der L 39 in Elsdorf-Westermühlen, ein 67 jähriger Autofahrer war während der Fahrt am Steuer ohnmächtig geworden, dass Fahrzeug stoppte mitten auf der Fahrbahn.

Zwei nachfolgende Fahrzeugführer hielten an und schauten nach dem Fahrer. Der 67 jährige Fahrzeugführer war am Steuer zusammengesackt und war nicht ansprechbar. Da das Fahrzeug verschlossen war, entschieden sich die beiden Ersthelfer, die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. Die beiden Helfer zogen den ohnmächtigen Mann aus seinem Fahrzeug und begannen sofort mit der Reanimation, da ein Herzschlag nicht mehr spürbar war.

Kurze Zeit später erschien ein Rettungswagen vor Ort und setzte die bereits begonnene Reanimation des 67 jährigen Mannes fort, durch die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen der Ersthelfer wie auch den Rettungskräften konnte nach einiger Zeit wieder ein stabiler Herzschlag festgestellt werden. Zur weiteren Behandlung kam der 67 jährige Mann schließlich in die Schönklinik nach Rendsburg.

Ohne das entschiedene Eingreifen der beiden Ersthelfer wäre dieser medizinische Notfall nicht so ausgegangen. Der 67 jährige Mann ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung und wird weiter in der Schönklinik versorgt.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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