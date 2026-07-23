Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260723-2- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bordesholm

Bordesholm (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht letzte Woche am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühlenstraße in Bordesholm sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am 16.07.2026 ein abgestellter weißer VW Passat zwischen 11:25 Uhr und 11:35 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Mühlenstraße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Für die weiteren Ermittlungen ist insbesondere die bislang unbekannte Zeugin von Bedeutung, die nach dem Unfall die Halterin des beschädigten VW Passat ansprach und ihr das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs nannte. Die Polizei bittet diese Zeugin, sich zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bordesholm, unter der Telefonnummer 04332- 96100, entgegen.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

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