Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260720-1-Hundebiss am Armensee in Fockbek - Zeugen gesucht

Fockbek (ots)

Am Freitagabend soll eine Frau am Armensee in Fockbek von einem Hund gebissen und verletzt worden sein. Die Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Fockbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Hundehalter sowie Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich die Geschädigte am 17.07.2026, gegen 21:00 Uhr am Armensee aufgehalten. Ein schwarz-weißer Hund sei zu ihr gelaufen und habe ihr einen Stock gebracht. Als die Frau den Stock habe entgegennehmen wollen, habe der Hund ihr unvermittelt in die Hand gebissen. Anschließend sei der Hund davongelaufen.

Durch den Biss habe die Geschädigte eine Verletzung an der Hand erlitten. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Schön Klinik Rendsburg gebracht.

Bei dem Hund soll es sich um einen etwa 50 Zentimeter großen schwarz-weißen Hund gehandelt haben. Nach Angaben der Geschädigten habe das Tier weder ein Halsband noch ein Geschirr getragen.

Die Polizeistation Fockbek ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Hund, dessen Halter oder dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 04331-208120 oder per E-Mail an fockbek.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

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